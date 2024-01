RTL-2-Serie dreht in Düsseldorf Heiratsantrag bei „Hartz und herzlich“

„Warum ausgerechnet Garath?“, ist am Mittwoch nach der Ausstrahlung mehrfach im Stadtteil zu hören. Der sei viel besser als sein Ruf. Allerdings sind auch die nackten Zahlen nicht wegzudiskutieren. Durch das Programm Garath 2.0 hat sich im Stadtteil in den vergangenen Jahren schon viel getan. Und auch rund um die Hochhaussiedlung in Hassels-Nord wird man nicht so glücklich darüber sein, dass man ebenso als sozialer Brennpunkt benannt wird. Doch wer sich die Folge komplett anschaut, sieht in allen Geschichten die Hoffnung und den Willen, das Leben für sich oder wenigstens die Kinder und Enkelkinder zu verbessern.