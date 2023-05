Strecke durch Düsseldorf So könnten der Lärmschutz für den RRX aussehen

Ursula Damm und ihre Planer kombinieren die Bepflanzung mit Licht- und Klanginstallationen, wobei darauf geachtet werden soll, dass dies die Belastung durch den Zuglärm nicht noch verstärkt. Die in Düsseldorf gut bekannte Künstlerin Ute Reeh bietet eine Innovation an: Sie schlägt vor, Lärmschutzwände in Düsseldorf aus Lehm aufzuschichten. Zumindest punktuell, so die Jury in ihrer Empfehlung, könne dies umgesetzt werden.