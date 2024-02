RRX in Düsseldorf Die Bahn wehrt sich gegen die Kritik von der Stadt

Neumann Wir alle wollen während der Ausbauarbeiten für den RRX ein möglichst gutes Verkehrskonzept für die Fahrgäste entwickeln. Wir haben frühzeitig erkannt, dass das Standardverfahren für Ersatzverkehre bei der Dimension der Baustelle nicht ausreicht und deshalb zusätzliche Maßnahmen entwickelt. Wir bauen für zusätzlich zehn Millionen Euro die Infrastruktur aus, damit die Menschen auf der Schiene möglichst nahe an den Hauptbahnhof gebracht werden können. Wir bauen einen komplett neuen Ersatzhalt an der Fichtenstraße, sowie einen zusätzlichen Bahnsteig am Derendorfer Bahnhof und mehrere für REs verlängerte S-Bahnsteige im Hauptbahnhof. Damit geben wir den Verkehrsplanern mehr Möglichkeiten für Ersatzkonzepte auf der Schiene. Zusätzlich entwickeln dann Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen Konzepte für den Schienenersatzverkehr. Gesamthaft werden dann Umsteigebeziehungen zwischen Zug, Bahn und Bus besprochen und diese werden kommen. Die Kritik ist deshalb für uns nur bedingt nachvollziehbar. Rheinbahn und Stadt waren eng in die Planung eingebunden. Der Ersatzhalt an der Fichtenstraße ist also nur ein Baustein des Konzeptes. Der Hauptbahnhof kann ja etwa auch über einen Umstieg in den Regional-Express in Benrath erreicht werden. Die Erfahrung zeigt, dass Pendler sich anpassen und die für sich beste Verbindung wählen. Manche Fahrgäste werden ihr Ziel rund um die Eller- und die Kettwiger Straße sogar besser erreichen, weil sie nicht mehr über den Hauptbahnhof fahren müssen. Andere werden an der Fichtenstraße in mehrere mögliche U-Bahnen umsteigen. Aber auch Busse im Schienenersatzverkehr werden zur Verfügung stehen.