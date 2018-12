Umbau für Rhein-Ruhr-Express: Düsseldorf erhält elektronisches Bahnstellwerk für 330 Millionen Euro

Berlin/Düssedorf Neues Großprojekt bei der Bahn in NRW: Düsseldorf bekommt für über 300 Millionen Euro ein elektronisches Stellwerk. Bahnpendler hören das mit gemischten Gefühlen: Umbau bringt erst mal Verspätung - aber danach läuft der Verkehr hoffentlich schneller.

Düsseldorf bekommt für rund 330 Millionen Euro eines der größten elektronischen Bahnstellwerke Deutschlands. Bund und Bahn unterschrieben am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung. Der Bau soll 2021 beginnen und in mehreren Abschnitten voraussichtlich Jahre dauern. Gebaut werde in der Regel „unter dem rollenden Rad“, sagte eine Bahnsprecherin. Dabei seien natürlich Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.