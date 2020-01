Für Auszubildende : RP-Workshop: Gut vorbereitet in Tests gehen

RP-Workshop: Gut vorbereitet in Tests gehen

Düsseldorf Die Teilnehmer von dem Projekt „News to Use“ lernten Tipps zur Prüfungsvorbereitung und Zeitmanagement

Optimal vorbereitet in die Prüfung gehen – wie das gelingen kann, haben Teilnehmer des RP-Projektes „News to Use“ in einem Workshop gelernt. Die Referentin und Projektmanagerin Petra Sohnius vom Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BIPRO e.V.) aus Düsseldorf, stellte den rund 12 Auszubildenden Lösungen vor, um Lerninhalte effektiv einsetzen zu können.