Am Samstag spontan vorbeikommen : RP-Podcasts live in der Zentralbibliothek erleben

Rheinpegel-Podcasterin live bei einer Veranstaltung im Maxhaus (Archivbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Audio Düsseldorf Was bewegt NRW? Welche Triumphe binden die Borussia an Düsseldorf? Und wie familienfreundlich ist die Landeshauptstadt? Am Samstag gehen die RP-Podcaster diesen Fragen auf den Grund. Und Sie können dabei sein.

Wer Podcasts hört, weiß: Live-Episoden sind oft die besten. Zwischen Publikum und Podcaster entsteht eine besondere Energie. Das hört man.

Ein Grund mehr für das RP-Podcast-Team, mal wieder aus dem Studio zu kommen und sich mit Hörerinnen und Hörern zu treffen. Am Samstag (15. Oktober) machen die Podcasts Aufwacher, Rheinpegel und Fohlenfutter einen Ausflug in die Zentralbibliothek Düsseldorf. Im Stadtfenster neben dem Bibliothekscafé, also vor der wunderbaren Kulisse des Düsseldorfer Stadtlebens, werden drei Episoden live vor Publikum aufgezeichnet. Und Sie können dabei sein - bei einer Aufzeichnung oder gleich allen dreien. Wenn Sie mögen, melden Sie sich kurz per Mail an (aufwacher@rp-online.de). Oder Sie kommen spontan vorbei. Ab 10.30 Uhr sind Sie uns willkommen - für Kaffee, Tee und Wasser ist gesorgt.

RP Podcasts live in der Zentralbibliothek Düsseldorf - das ist das Programm

11 Uhr Aufwacher am Wochenende - der Wochenrückblick (Brunch-Edition)

Was war die ganze Woche los in NRW? Das arbeiten Aufwacher-Hosts Florian Pustlauk und Helene Pawlitzki auf - bei Kaffee und Brötchen. Und gucken auf die nächste Woche: Was wird wichtig? Eine Einladung zu einem kleinen Frühstück an alle Hörerinnen und Hörer, die ihren Aufwacher-Podcast mal live erleben wollen. Wer aus dem Publikum den Mund nicht zu voll hat, darf auch gerne mitdiskutieren.

Der Aufwacher-Podcast ist der Daily-News-Podcast der Rheinischen Post. Hörerinnen und Hörer erfahren werktäglich ab 5 Uhr das Wichtigste aus NRW in 15 Minuten. Am Samstag nehmen wir uns etwas mehr Zeit und schauen auf die Woche zurück.

12.30 Uhr Fohlenfutter live: „Borussia meets Düsseldorf - was den Verein an die Landeshauptstadt bindet“

Borussia Mönchengladbach hat historisch eine sehr enge Bindung zu Düsseldorf. Den Pokalsieg 1973, das 12:0 gegen Dortmund und ein 5:1 gegen Real Madrid errangen die Borussen im Rheinstadion. Wie sehr mag es Düsseldorf wurmen, dass der größte Klub der Region nicht aus der Landeshauptstadt, sondern aus dem oft belächelten Mönchengladbach kommt? All dem machen sich die Borussia-Experten Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann auf die Spur. Wie immer unterhaltsam und kenntnisreich.

Der Fohlenfutter-Podcast ist der Borussia-Podcast der Rheinischen Post. Jeden Montag sprechen Kellermann und Sorgatz über Spiele, Strategien und Transfers der Fohlenelf. Ein Muss für Fans.

13.45 Uhr Rheinpegel live: „Was sich Kinder von Düsseldorf wünschen“

Die Radwege sind zu eng, es fehlen Kita-Plätze - aber dafür richtet die Stadt große Ferienfreizeiten aus und hat eine tolle Kinderbibliothek… Wie familienfreundlich ist Düsseldorf? Und was könnte die Stadt noch tun, damit Kinder und ihre Eltern sich wohlfühlen? Das fragen wir die, die sich damit besonders gut auskennen: die Kinder selbst - und ihre Eltern. Moderiert wird der Podcast von RP-Lokalchefin Nicole Lange und RP-Podcasterin Helene Pawlitzki. Auf dem Podium dabei: Stephan Glaremin, Leiter des Düsseldorfer Jugendamts sowie die Ratsherren Hakim El Ghazali (SPD) und André Tischendorf (CDU), Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.