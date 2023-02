Führung durch Ausstellung RP-Leser bekamen exklusive Einblicke in Mondrian-Schau

Mondrian, der für strenge, schwarz-weiße Linien und die Grundfarben Blau, Rot und Gelb bekannt ist, malte in seinen Anfängen Landschaftsbilder, geprägt von den Eindrücken aus den Niederlanden. Die Kuratorin führte die Leser durch die Phasen seines Lebens, von Aufenthalten in Amsterdam und Paris bis nach New York, wo er 1944 verstarb. Leserin Brunhild Deckers, die die Freikarten für sich und ihre Tochter Pia gewonnen hat, hat die Ausstellung gut gefallen: „Ich wusste gar nicht, wie vielseitig seine Arbeiten waren.“ Als erstaunlich, wie der Künstler immer wieder in gewisser Weise zu seinen Wurzeln zurückkam, empfand Besucher Volkhard Nolte die Einblicke durch die Führung. Isabell Ghosh hat die begeisterte Art, in der die Kuratorin durch die Ausstellung geführt hat, besonders gut gefallen: „Wenn jemand so für etwas brennt, reißt das auch andere Menschen mit und begeistert sie.“