Experten erklären : RP-Gesundheitsforum im Maxhaus

Düsseldorf Bei der Veranstaltung informierten Experten über Diagnose und Therapien des Lungenrundherds.

(sime) Zeigt sich ein Schatten auf der Lunge, wirft das für die Betroffenen viele Fragen auf. Im Maxhaus informierten Experten beim Gesundheitsforum des Verbunds Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post. „Bin ich als Ex-Raucher gefährdet“?, „Was bedeutet meine chronische Bronchitis?“ möchten die Besucher wissen. Im Mittelpunkt standen die Früh­erkennung des Lungenrundherds und die Chancen einer Behandlung. Den 50 Besuchern gab Professor Karl-Heinz Schultheis, Ärztlicher Direktor des VKKD, einen Einblick in die Geschichte der Thoraxchirurgie und in ihren Wandel. „Heute bespricht ein Team onkologischer Ärzte in einer Tumorkonferenz das Vorgehen“, sagt er. Peter Staisch, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie aus Ratingen, erläutert in seinem Vortrag die Diagnostik. Husten, Auswurf, manchmal auch blutig, sind Gründe dafür, dass der Hausarzt seinen Patienten an den Pneumologen verweist. „Sehr hilfreich kann der Vergleich mit früher gemachten Röntgenaufnahmen sein“, sagt er. Aufschluss geben Computertomographie und eine Bronchoskopie. Professor Matthias Schauer, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie im Augusta-Krankenhaus, stellt fest: „Nicht jeder Lungenrundherd ist ein bösartiger Tumor.“ Er befasst sich mit der minimalinvasiven Chirurgie und stellt Lösungsansätze vor. „Weniger Schmerzen, raschere Mobilisation, der Erhalt der Lungenfunktion und kürzere Krankenhausaufenthalte sind damit verbunden“, sagt er. Dass ein bösartiger Lungenrundherd bei Patienten, die als „medizinisch inoperabel“ gelten, behandelbar ist, zeigt die Hochpräzisionsstrahlung, die Karl-Axel Hartmann, Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie am Marien Hospital, erläutert.