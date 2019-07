RP-Aktion in Düsseldorf : Das große Trinken

Düsseldorf Um bei den heißen Temperaturen für etwas Abkühlung zu sorgen, hat die RP gestern kostenlos Wasser verteilt. Eine gute Möglichkeit, um einmal über die Trinkkultur während der Hitzetage zu sprechen.

Wer es vermeiden konnte, blieb am gestrigen Mittwoch zu Hause. Wer sich aber wegen Arbeit oder Terminen in die glühende Hitze begeben musste, brauchte viel Flüssigkeit. Deshalb verteilte die Rheinische Post in der Gerresheimer Fußgängerzone und am Brehmplatz kostenlos Wasser an Passanten. Ein guter Moment, um einmal über die Trinkkultur zu sprechen.