Event auf dem Carlsplatz : Diese Schnäppchen kann man beim RP-Adventsmarkt machen

Düsseldorf Am Donnerstag laden die Rheinische Post und der Carlsplatz zum Feierabend-Markt. Viele Händler haben spezielle Angebote vorbereitet. Wir geben einen Überblick.

Normalerweise schließt der Carlsplatz um 18 Uhr – nicht so diesen Donnerstag. Ab 17 Uhr lädt der festlich geschmückte Innenstadtmarkt zu einem Feierabend-Event. „Unsere Händler freuen sich schon auf reichlich Besuch beim RP-Adventsmarkt“, sagt Geschäftsführer Heiner Röckrath. Kurz vor dem 1. Advent am Sonntag soll die Veranstaltung auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Dass auf dem Carlsplatz nach Inspiration für die Feiertage gesucht wird, kennen die Händler schon. „Hier arbeiten viele Experten auf ihrem Gebiet“, sagt Röckrath. „Die Kunden holen sich gerne Rat und Rezepte ab.“

Am Stand der Rheinischen Post können Kunden am Glücksrad drehen und Äpfel, Orangen und Mandarinen von Obst&Gemüse Schier gewinnen. Außerdem besteht am RP-Stand die Möglichkeit, am Weihnachtsgewinnspiel „Wünsch Dir was“ teilzunehmen.