Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Rotlicht-Größe droht monatelanges Fahrverbot

Düsseldorf Der Bußgeldbescheid ist happig, dazu zwei Monate ohne Führerschein - ein ehemaliger Funktionär der Hells Angels muss sich demnächst in Düsseldorf wegen zu schnellen Fahrens verantworten.

Gegen einen Bußgeldbescheid über 572 Euro plus zwei Monate Fahrverbot hat er nun allerdings Einspruch eingelegt. Im September soll darüber beim Amtsgericht in Düsseldorf verhandelt werden. Mit mehr als 60 km/h über der zugelassenen Geschwindigkeit war jenes Auto an einer Messstelle aufgefallen, am Steuer soll der Ex-Boxer, Ex-Rocker und frühere Rotlicht-Mogul gesessen haben.