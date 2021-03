Tiere in Düsseldorf : Rotkehlchen ist Vogel des Jahres 2021

Durch das rote Gefieder ist das Rotkelchen gut getarnt, da viele Säugetiere Rottöne nicht erkennen können. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Der zutrauliche Vogel ist in Düsseldorf weit verbreitet und sein Bestand nimmt zu. Er gehört zu den beliebtesten Singvögeln in Deutschland.

Von Julia Brabeck

Erstmals konnten die Bürger wählen, wer der „Vogel des Jahres 2021“ wird. Der Naturschutzbund Düsseldorf (Nabu) hatte dabei für den Kiebitz geworben, da dieser Vogel immer seltener gesichtet wird und in NRW zu den 14 seltensten Vogelarten gehört. Die Mehrheit hat aber das Rotkehlchen gewählt, obwohl dies wenig bedroht ist. So leben in Deutschland rund vier Millionen Brutpaare, davon in Düsseldorf und Umgebung etwa 6000 Brutpaare. Derzeit ordnet der Nabu Düsseldorf den Rotkehlchenbestand als weitgehend stabil und tendenziell leicht ansteigend ein.

Im Winter kann man in Düsseldorf etwa alle 50 Meter ein Rotkehlchen singen hören. Zum einen sammeln sich im wärmeren Stadtgebiet die Vögel, zum anderen singen im Herbst und Winter auch die Weibchen, wohl um sich ein kleines Revier mit genügend Futter zu sichern. Der Gesang der 15 Zentimeter großen Vögel ist stimmgewaltig und besteht aus einer Reihe hoher, feiner Töne und einer Folge „tröpfelnder Elemente am Ende“ mit 275 verschiedenen Motiven.

Die Tiere sind anpassungsfähig und flexibel und haben deshalb auch keine Probleme, in so einer großen Stadt wie Düsseldorf einen geeigneten Lebensraum zu finden. Dazu gehören unterholzreiche Wälder, Gehölze und Brombeerdickichte auf Feldern, Parks und Friedhöfen, aber auch efeubegrünte Hauswände, Büsche und Hecken in Gärten sind beliebte Nistplätze. Deshalb dürfen diese auch nur im Winterhalbjahr beschnitten werden, wie Tobias Krause von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Düsseldorf betont.