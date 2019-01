Rot-Weiss Karneval: Riesenshow auf kleiner Bühne – Jubel für das Prinzenpaar

Düsseldorf Die ersten jecken Gäste standen schon eine halbe Stunde vor Einlass vor der Türe des Füchschen. Dabei ging es bei der Brauhaussitzung um die besten Plätze direkt an der improvisierten kleinen Bühne.

Die ersten jecken Gäste standen eine halbe Stunde vor Einlass vor der Türe des Füchschen. Dabei ging es um die besten Plätze an der kleinen Bühne. Die Nähe zu den Künstlern in der mit 200 zum Teil witzig kostümierten Gästen vollbesetzten Gaststätte – das wollten viele mal erleben. Für 35 Euro Eintritt, darin zehn Euro Gutschein für Verzehr. Die Stimmung war auf Rekordhoch. Schunkeln auf Tischen und Stühlen, Singen ja und auch Flirten, es ging heiß her zwischen Tresen und Küche. Nicole Westermann war mit ihrer Freundin extra aus Mönchengladbach gekommen. „Wir sind ja nicht so die Karnevalsfans aber die Brauhaussitzung hier im Fuchs. die besuchen wir schon seit Jahren.“