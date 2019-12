Tipps : Rostige Ritter und kleine Kater

Düsseldorf In der Vorweihnachtszeit gibt es viele bunte Veranstaltungen für Kinder.

Ritter Rost feiert Weihnachten Auf der Eisernen Burg des Ritters Rost herrscht helle Aufregung: König Bleifuss der Verbogene will ein vorbildliches Weihnachtsfest haben mit großem Baum, vielen Gästen und dicken Geschenken. Doch alles läuft schief. Eine turbulente Weihnachtsgeschichte in Wort, Bild und Musik. Ein Musical für Kinder und Eltern, Termine: Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, jeweils um 10.30 Uhr, Apollo Varieté Theater, Apollo-Platz 1, Tickets: 828 90 90, Info: www.apollo-variete.de



Feier im Zauberwald Ausgerechnet am Heiligen Abend muss der kleine Zauberer zur großen Zauberprüfung. Da bleibt für die Weihnachtsvorbereitung keine Zeit mehr. So ein Glück, dass sein Kater Theophil die Sache in die Hand nimmt. Aber Geschenke verpacken und Baum aussuchen kann ja so anstrengend sein. Doch wozu hat man ein Zauberbuch? Ob das alles gut geht, erfahren alle kleinen Zauberlehrlinge von 2,5 bis 10 Jahren. Termine: Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, jeweils um 11, 14 und 16 Uhr, und weitere, Puppentheater Helmholtzstraße 38, Telefon: 372401, Info: www.puppentheater.de