Karneval in der Corona-Pandemie : Düsseldorfer Rosenmontagszug auf Mai verschoben

Düsseldorf Angesichts immer weiter steigender Corona-Zahlen haben sich die Düsseldorfer Karnevalisten entschieden, den Rosenmontagszug zu verschieben. Nun will man im Mai durch die Straßen ziehen und hofft, dass die Pandemie bis dahin überwunden ist.

Wie Michael Laumen, Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) im Anschluss an eine Gesprächsrunde mit den Präsidenten der Vereine im Henkelsaal betonte, eröffne dieser Termin am 8. Mai 2022 die Chance, den weltweit beachteten Düsseldorfer Rosenmontagszug in der gewohnten Weise mit Tausenden von Zuschauern am Straßenrand zu veranstalten.