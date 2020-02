Rosenmontagszug in Düsseldorf : Höcke mit Hitlergruß und Mottowagen zu Hanau-Anschlag

Düsseldorf Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist wieder hochpolitisch: Das Erdbeben in Thüringen wird von Wagenbauer Jacques Tilly aufgespießt. Nach dem Anschlag von Hanau ist dessen Botschaft: Der Rechtspopulismus und der Rechtsextremismus sind die Einflüsterer der rassistischen Mörder.

Der Karneval in Düsseldorf nimmt Stellung zum Terroranschlag in Hanau. Nicht irgendwo, sondern ganz vorne im Rosenmontagszug. Ein Kopf reißt auf diesem Mottowagen seinen Mund auf, eine große Pistole ragt aus diesem Schlund, auf ihr steht „Rassismus“. Der Kopf ist ebenfalls beschriftet: „Aus Worten werden Taten!“

Der Terror hat seinen Stammplatz in Deutschland erobert, der Rechtsextremismus breitet sich aus, deswegen finden sich unter den international beachteten Mottowagen aus Düsseldorf jetzt mehr innenpolitische Motive als in den Vorjahren.

Karneval in Düsseldorf : Jacques Tilly baut Wagen zum Terrorakt in Hanau

Thüringen am 5. Februar: Das steht auf dem rechten blauen Arm von Björn Höcke geschrieben. Es ist der Tag, da AfD, CDU und eine Handvoll Liberaler den FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen. Höckes Arm ist auf diesem Mottowagen in Manier des Hitler-Grußes in die Höhe gereckt. Der Arm wird gestützt von zwei kleinen Helferlein, die sich aus braunem Morast erheben: Kemmerich und Mike Mohring (CDU). Die Höcke-Figur trägt eine Armbinde. Auf ihr steht nicht „Heil Hitler“, sondern „Heilt Höcke“.