Karneval in Düsseldorf Kamelle und Staunen – So haben wir den Zoch vom Wagen aus erlebt

Der Geschäftsführer des CC, Hans-Jürgen Tüllmann, moderierte auf dem Wagen und begrüßte unter anderen diese beiden Gäste: Den Satiriker und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly und den Kabarettisten Jürgen Becker – ihm war es offenbar zu „verdanken“, dass zum Höhepunkt des Düsseldorfer Straßenkarnevals am Montag viele Hits aus der „Konkurrenzstadt“ Köln gespielt wurden. Laut dröhnte die Musik aus den Boxen, während unten am Straßenrand Diversität auf ganzer Linie gelebt wurde: Es gab Jecken in farbenprächtigen Kostümen: Clowns, Cowboys, Prinzessinnen, Außerirdische, Fantasiewesen oder Comicfiguren jubelten dem Wagen entgegen – immer in der Hoffnung, Kamelle zu ergattern. Besonders Pfiffige hielten Hüte in die Höhe. Es gab aber auch viele Zoch-Besucher in ganz normaler Alltagskluft, die aber nicht minder mitfeierten. Und Hunderte Kinder, manche erlebten den Zoch ja das erste Mal. Dieser Eindruck verfestigte sich im Laufe der Fahrt bei vielen Gästen auf dem CC-Wagen: Gefühlt hatten sich sämtliche Nationalitäten in Düsseldorf auf den Weg gemacht, um bei dem Zug dabei zu sein und friedlich miteinander zu feiern, dieser Gedanke hatte etwas Berührendes.