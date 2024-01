Signal in schweren Zeiten Darum wollen Juden, Muslime und Christen am Rosenmontag mit dem Toleranzwagen ein Zeichen setzen

Christen, Juden und Muslime wollen mit einem neuen Toleranzwagen im Rosenmontagszug ein Signal in die Welt schicken. „Es ist wichtig, dass wir gerade nach den furchtbaren Ereignissen des 7. Oktobers ein Zeichen der Toleranz und des Miteinanders setzen“, sagt der evangelische Superintendent Heinrich Fucks, der das Projekt in diesem Jahr koordiniert. Wagenbauer Jacques Tilly und sein Team arbeiten bereits an dem Gesellschaftswagen, auf dem die Vielfalt und die Möglichkeit eines friedlichen Miteinanders verschiedener Religionen und Konfessionen sichtbar werden sollen.