Düsselorfer Polizei erhält Unterstützung aus Dortmund und Mübter : 1000 Polizisten schützen den Zug

Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Für den Rosenmontag hat die Polizei zusätzliche Kräfte aus Dortmund und Münster angefordert. Wer sich daneben benimmt, kann von der Polizei einen Platzverweis bekommen – und muss dann für den Rest des Tages um die Stadtmitte einen großen Bogen machen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für den Rosenmontag sieht sich die Polizei gut aufgestellt. Knapp 1000 Polizisten werden im Einsatz sein, dabei helfen auch Kräfte anderer Präsidien wie beispielsweise Dortmund und Münster.

Der Einsatz beginne um sechs Uhr, sagte Einsatzleiter Dietmar Henning, an der Stadtteilgrenze von Bilk und Friedrichstadt. Hier, am Ort der Zugaufstellung (Mecumstraße ab Auf’m Hennekamp/Erasmusstraße/Corneliusstraße bis Herzogstraße), werde man die nötigen Straßen sperren, damit die Wagen und Fußgruppen sich ab 7.45 Uhr in Position bringen können. „Wir unterstützen das Konzept der Veranstalter ausdrücklich“, so Henning. Planmäßig sollen die Wagen um 12.14 Uhr starten, auflösen soll sich der Zoch ab 15.05 Uhr. Erst um 17.45 Uhr ist alles vorbei. Wie das Comittee Düsseldorfer Carneval (CC) mitteilt, wird ab 7 Uhr der Bereich rund um die Wagenbauhalle (Merowingerstraße) gesperrt sein. Ab 7.30 Uhr kommt dann die komplette Aufstellstrecke hinzu, ab 8 Uhr ist mit der Sperrung des Zuwegs inklusive der zuführenden Straßen zu rechnen.

Das Sicherheitskonzept der Polizei beinhaltet auch an Rosenmontag eine Glasverbotszone – zum einen, um die Verletzungsgefahr wegen Scherben zu minimieren. Zum anderen, um Flaschen als Wurfgeschosse oder Waffen auszuschließen. „Die Bildung unfriedlicher Rudel, mit Glasflaschen bewaffnet, stellen wir nicht mehr fest“, sagt Henning. Wer sich daneben benimmt, kann von der Polizei einen Platzverweis bekommen – und muss dann für den Rest des Tages um die Stadtmitte einen großen Bogen machen. Die Zone zieht sich von der Straßenbahnstrecke in Bilk im Süden bis zum Ende des Hofgartens im Norden. Störer bekommen einen personalisierten Hinweis ausgehändigt, der einen Kartenausschnitt enthält. „Damit es keine Missverständnisse gibt“, sagt Henning. Ausnahmen gibt es nur, wenn man zum Beispiel seine Schlafgelegenheit, etwa ein Hotelzimmer, in der Zone hat. Das darf man dann aufsuchen. „Es ist ja in unserem Interesse“, sagt Henning. Wer sich nicht daran hält und nach einem Platzverweis weiter in der Zone bleibt, wird in Gewahrsam genommen. „Nach dem Motto ‚Lieber draußen – sonst ganz drinnen‘“, erklärt Henning.