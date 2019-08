Plätze in Düsseldorf : Rolshoven macht bei Staufenplatz einen Rückzieher

Grafenberg Der Jonges-Baas sagt, eine Umbenennung des Staufenplatzes sei für ihn nie ein Thema gewesen.

Nachdem Wolfgang Rolshoven mit seinem Vorschlag, den Staufenplatz in Borussia-Düsseldorf-Platz umzubenennen, für einen Proteststurm in Grafenberg sorgte, hat der Jonges-Baas jetzt einen Rückzieher gemacht. Auf einem Heimatabend versicherte er, er wolle sich zwar weiter für eine Namensgebung des Sportvereins stark machen. Zu keiner Zeit hätten er oder die Jonges jedoch vorgeschlagen, dafür den Namen Staufenplatz zu opfern. Er selbst halte eine solche Idee für historisch nicht verantwortbar. Es gehe vielmehr darum, am Staufenplatz in der Nähe des Spiel- und Trainingszentrums ein entsprechendes Areal oder eine Straße nach dem Verein zu benennen. Die öffentliche Diskussion und die daraus resultierenden Proteste seien auf ein „Missverständnis“ zurückzuführen.