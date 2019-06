U-Bahn in Düsseldorf : Rolltreppen-Sanierung vor Finale

U-Bahn in Düsseldorf

An der Haltestelle Schadowstraße wird eine Rolltreppe nach der anderen saniert. Diese Woche ist die mittlere an der Reihe. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der Aufsichtsrat der Rheinbahn soll Ende Juni informiert werden. Eine Millionensumme ist noch nicht gezahlt worden.

Seit dreieinhalb Jahren ist die Wehrhahnlinie in Betrieb, genau so lange gibt es Ärger mit den Rolltrepen der neuen U-Bahn. Dabei geht es nicht um die 25 Rolltreppen von Thyssen-Krupp, sondern die 34 Anlagen von Otis. Das Unternehmen hatte die Beteiligung an dem lukrativen Auftrag erstritten, die Rheinbahn-Kunden und auch die Stadt konnten mit der Qualität aber keinesfalls zufrieden sein. Immer wieder blieben die Rolltreppen stehen.