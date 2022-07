Rolling Stones : Mick Jagger verabschiedet sich gut gelaunt aus Düsseldorf

Düsseldorf Zwei Tage nach ihrem Konzert in Gelsenkirchen haben die Rolling Stones ihr Hotel in Düsseldorf verlassen. Zum Abschluss winkte Frontmann Mick Jagger seinen Fans.

Blaue Hose, schickes Hemd, Cappi und ein breites Grinsen – gut gelaunt verabschiedete sich am Freitagnachmittag Mick Jagger von seinen Fans. In den vergangenen Tagen hatten sich

Breidenbacher Hof eingefunden, aber erst am letzten Tag ließ sich Mick Jagger sehen. Gemeinsam mit Managerin Jane Rose, die ihren Hund auf dem Arm hielt, verschwand Jagger in Richtung Flughafen. Dort sollte eigentlich um 16 Uhr der Stones-Flieger starten. Es wurde dann etwas später. Kommenden Mittwoch werden die Stones in Berlin erwartet, wo sie auf der Waldbühne ein Konzert geben.

Mick Jagger wurde am Dienstag 79 Jahre alt – und seinen Geburtstag feierte die Musik-Legende im Breidenbacher Hof an der Königsallee. Am Montag war er mit den übrigen Stones in Düsseldorf eingetroffen, im eigenen Flieger inklusive dem Stones-Logo auf der Außenwand des Flugzeuges: die rote Zunge und die roten Lippen, die für Freiheit stehen. Vor dem Hotel standen ab dem späten Dienstagmittag schon Hunderte Fans, die zwischendurch sogar das „Happy Birthday“-Lied anstimmten.