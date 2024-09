Rolling Pin-Convention in Düsseldorf Smash Burger, Lupine-Pattys und exotische Kräuter

Zwei Tage lang ist das Areal Böhler Epizentrum für alle, die in der Gastronomie und Hotellerie arbeiten. Denn zum ersten Mal öffnet dort die „Rolling Pin. Convention“ ihre Pforten, vom 30. September bis zum 1. Oktober. Bislang hatte der Fachkongress Berlin als Homebase. In Düsseldorf werden an beiden Tagen mehr als 10.000 Fachbesucherinnen und -besucher erwartet, die sich nicht nur über die neusten Trends in ihrer Branche informieren wollen, sondern auch in zahlreichen Vorträgen mit internationalen Vortragenden einen Blick in die Zukunft werfen möchten. Der Münchner Sternekoch Jan Hartwig beispielsweise erklärt dem Fachpublikum, „warum jede Küche eine eigene Philosophie braucht“. Tim Mälzer referiert dazu, „warum sich die Gastronomie neu erfinden muss“ und Tim Raue – mit zwei Michelin-Sternen dekoriert – wirbt für den „Mut zur Kompromisslosigkeit“.