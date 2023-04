CDU in Düsseldorf Rolf Tups: „Es ist nicht immer ein Sommerfest mit den Grünen“

Wir treffen Rolf Tups in seinem Büro in Lörick, der Mähroboter sorgt während des Gesprächs im Garten für einen gepflegten Rasen. Der 67 Jahre alte Unternehmensberater wurde zuletzt einstimmig als Fraktionsvorsitzender der CDU in Düsseldorf bestätigt, ist zudem Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 4 (der Bezirksvertretung gehört er seit 1984 an). Der voraussichtlich im Juni startende Testversuch in seinem Bezirk mit einer Radspur und Tempo 30 auf der Luegallee (siehe Info) ist das bedeutendste Verkehrsthema in den nächsten Monaten stadtweit.