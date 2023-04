Düsseldorfer CDU-Fraktionschef Rolf Tups „Es ist nicht immer ein Sommerfest mit den Grünen“

Interview | Düsseldorf · Rolf Tups wurde jüngst als Fraktionsvorsitzender der CDU in Düsseldorf wiedergewählt. Warum er den Radweg-Versuch an der Luegallee heute für sinnvoll hält – und wo es in der Fraktion und mit dem Kooerationspartner in diesen Zeiten knirscht.

17.04.2023, 11:05 Uhr

Rolf Tups wurde zuletzt einstimmig als Fraktionsvorsitzender der CDU in Düsseldorf bestätigt. Er ist zudem Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 4. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Hendrik Gaasterland

Wir treffen Rolf Tups in seinem Büro in Lörick, der Mähroboter sorgt während des Gesprächs im Garten für einen gepflegten Rasen. Der 67 Jahre alte Unternehmensberater wurde zuletzt einstimmig als Fraktionsvorsitzender der CDU in Düsseldorf bestätigt, ist zudem Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 4 (der Bezirksvertretung gehört er seit 1984 an).