Schule in Düsseldorf Die Mensa wird das neue Prunkstück

Umbauarbeiten an den Freianlagen der Rolandschule finden nicht nur im direkten Umfeld des Neubaus, sondern auch punktuell im Innenhof des Bestandsgebäudes und an den Stellplätzen auf der Westseite statt. Da auch die Außenanlagen unter Denkmalschutz stehen, erfolgen hier nur minimale Eingriffe. Durch die Anbindung des Neubaus an die Fernwärme sind Teilbereiche der Schulhoffläche zu öffnen und anschließend wiederherzustellen. Dem Neubau wird eine gepflasterte Freifläche mit einer Treppenanlage zur bestehenden Schulhoffläche vorgelagert. Die Platzfläche wird mit einer Reihe aus kleinkronigen Bäumen begrünt. Ausgestattet wird dieser Freibereich mit einem Multifunktionsspiel sowie verschiedenen Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten. An der Ostseite des Grundstückes wird eine neue Zufahrt für den Anlieferverkehr der Mensaküche hergestellt. Die Einfahrt an der Rolandstraße wird verbreitert. Die komplette Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2025 geplant.