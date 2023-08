„Rock gegen Rechts“ in Düsseldorf Ein Zeichen gegen Rassismus setzen

In Düsseldorf war es zwar erst 24 Jahre später so weit, dass gegen Rechts gerockt wurde, dafür wird das kostenlose Festival seitdem jedes Jahr im August auf der Ballonwiese von einem ehrenamtlichen Team auf die Beine gestellt. Das musikalische Programm ist traditionell ein Mix aus Künstlern und Bands der lokalen und regionalen Musikszene. Am Samstag konnten die Veranstalter zwar nicht 30.000 mobilisieren, dafür waren vor allem am Nachmittag viele Familien gekommen, um unter anderem die Joseph Boys, Mia Morgan und Waving The Guns live zu erleben. „Uns war es für unser Jubiläum wichtig, ein paritätisches Lineup zu bekommen, das sowohl ausgemachten Punk-Fans, als auch Hip-Hop- und Rock-Fans gerecht wird“, fasst Toni Dotzauer vom Booking-Team die Auswahlkriterien der Bands zusammen.