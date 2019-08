Rock in Düsseldorf : Rock am Kraftwerk mit Band aus Australien

„Mixed Up Everything“ war bereits im Vorjahr der Headliner bei Rock am Kraftwerk. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Flingern Am Samstag treten ab 15 Uhr sechs Bands live auf dem Schützengelände am Flinger Broich auf.

Am kommenden Samstag, 10. August, findet die zwölfte Auflage von „Rock am Kraftwerk“ am Flinger Broich statt, dieses Mal natürlich als Open-Air-Version. Sechs Bands sind dabei.

Aus dem Ruhrpott kommt die Sängerin Jaana Redflower mit ihrer Band, die mit ihrer rauchigen Stimme das Publikum beeindrucken will. Die Formation steht für Alternative Rock mit Retro-Flair. Aus London schaut „Lubin de Ville & Band“ mit Soulful-Rock-Music vorbei. De Ville kommt aus Ealing, seine Mitstreiter ursprünglich aus Polen. Aus Neuss wechselt die „Basement Band“ mit vielen bekannten Rock-Klassikern von Chuck Berry über die Beatles bis Deep Purple die Rheinseite.

„Gimme Selters“ ist die Rolling-Stones-Tribute-Band aus Düsseldorf, die Songs werden nahe am Original, aber mit eigener Note wiedergegeben. Mit „Ulysseus Grand“ findet eine weitere Düsseldorfer Band den Weg an den Flinger Broich. Die Gruppe überzeugt mit eigenen Rock-Blues-Songs und steht daher zurecht Ende August im Finale des SPH-Bandcontest. Ein Höhepunkt dürfte der Auftritt von „Mixed Up Everything“ werden, die Australier waren bereits im Vorjahr beim Open-Air-Konzert in Flingern zu Gast und sind zurzeit auf Europatour. 2018 wurden die vier jungen Brüder zwischen 14 und 19 Jahren vom Publikum mit Standing Ova­tions kaum von der Bühne gelassen und mussten viele Zugaben spielen. Im März 2018 wurden sie als Band des Monats in der Cherry Bar in Melbourne (wo AC/DC begann) ausgezeichnet.

Aber nicht nur Livemusik wird an diesem Abend geboten: Die gesamte Mannschaft der Düsseldorf Panther aus der American-Football-Bundesliga sowie deren Cheerleader, die „Pantherettes“, haben ihr Kommen zugesagt. Zudem wird ein Euro pro verkauftem Ticket an „Herzwerk Düsseldorf – Aktiv gegen Armut im Alter“ gespendet. Veranstalter Gerald Rademacher garantiert, dass alle sonstigen Einnahmen abzüglich der Kosten an die Bands weitergegeben werden.

Das Konzert auf dem Schützengelände am Flinger Broich 3 beginnt am Samstag um 15 Uhr, jede Band spielt eine Stunde, Tickets kosten an der Tageskasse 18 Euro, das Alt ist für 1,50 Euro zu haben.