Schule in Düsseldorf : Rochusschule kann jetzt bis zu 360 Kinder aufnehmen

Schule in Düsseldorf

Düsseldorf Die Grundschule in Pempelfort wurde für mehr als zehn Millionen Euro saniert und erweitert. Die Arbeiten fanden während des Schulbetriebs statt.

Erweitert, saniert und modernisiert: An der St. Rochus-Grundschule wurde nach 18 Monaten Bauzeit gemeinsam mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche der Neubau eingeweiht. Damit fanden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ihren Abschluss. Das Investitionsvolumen von der Machbarkeitsstudie bis zur schlüsselfertigen Übergabe inklusive Ausstattung und Inventar beträgt insgesamt 10,1 Millionen Euro. Durchgeführt wurde das Bauvorhaben von der städtischen Tochterfirma IPM.

„Die Sanierungs- und Umbauarbeiten an der St. Rochus-Grundschule sind eine Investition in die Zukunft unserer Stadt. Im Zuge der Arbeiten wurde die Schule an das Fernwärmenetz angeschlossen und eine Photovoltaikanlage zur Deckung der Eigenstromversorgung auf dem Neubau installiert. Damit werden nachhaltige und ökologische Energie-Lösungen umgesetzt“, sagte Keller.