Digitalisierung : Roboter und virtuelle Welten

Im Coding-Hub der Initiative „Coding for Tomorrow“ der Vodafone-Stiftung lernen Kinder spielerisch Programmieren. Gestern besuchte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter das Herbstferien-Programm.

Schrauben, tippen, klicken: Es sind Herbstferien, eigentlich Zeit zum Toben und Tollen, aber so konzentriert wie an diesem Mittwochvormittag sind die 33 Mädchen und Jungen von der Grundschule St. Bruno in Unterrath sonst vermutlich nur in besonders wichtigen Unterrichtsstunden. Sie nehmen teil an einem Ferien-Programm der Initiative „Coding for Tomorrow“ der Vodafone-Stiftung. Im Coding-Hub in einem Hinterhof in Oberbilk können sie an verschiedenen Stationen Roboter bauen, Musikboxen programmieren oder eine eigene kleine virtuelle Welt erstellen. „Wir haben kein Problem damit, die Kinder zu motivieren“, sagt auch die Leiterin von Coding for Tomorrow, Andrea Zinnenlauf, mit Blick auf die zügig vor sich hinarbeitenden Kinder.