Energie : Roboter arbeitet im Kraftwerk

Düsseldorf Die Firma Siemens hat für die Wartung der Turbine im Kraftwerk Lausward einen modernen, tonnenschweren Roboter angeschafft. Die Dauer der Arbeiten wird dadurch maßgeblich verkürzt.

Modernste Roboter-Technik soll künftig die Wartungsarbeiten im Kraftwerk Lausward spürbar beschleunigen. „Wir haben hier einen Roboter mit besonderen Fähigkeiten, der an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine arbeitet“, sagte Stadtwerke-Vorstandschef Udo Brockmeier am Montag bei einem Termin im Maschinenhaus des Kraftwerks. Auch der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart war gekommen, um einen Blick auf den Präzisions-Roboter des japanischen Konzerns Kawasaki Heavy Industries zu werfen. Sechs Tonnen schwer ist der und rund 3,50 Meter hoch.

Damit soll es aber noch nicht getan sein, sagt Schmitz: „Wir wollen den Roboter gerne so weiterentwickeln, dass er uns auch Daten zurückgeben kann.“ In den nächsten Wochen geht zudem ein zusammen mit dem Start-up Neohelden entwickelter „Digitaler Assistent“ in die Pilotphase, der ebenfalls demnächst auf der Lausward eingesetzt werden könnte. Der Servicetechniker setzt dazu eine digitale Brille mit eingebauter Kamera und Mikrofon auf und kann alle Messdaten aufsprechen und Auffälliges per Sprachbefehl fotografieren. Aus der Aufnahme wird im Anschluss umgehend das Wartungsprotokoll erstellt. So könne der Techniker beide Hände benutzen, brauche weder Papier und Stifte noch Handkamera. Schmitz sieht die Entwicklung als Beleg dafür, was die Kooperation großer Unternehmen mit jungen Start-ups bewegen kann.