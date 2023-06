Politiker in Düsseldorf Was Minister Robert Habeck in Düsseldorf zu essen bekommt

Begleitet wird das Ganze erneut von einem aufwendigen Menü, das die Profis von GCS Catering auf die Beine gestellt haben – und das viele kleine Anspielungen auf den Gast des Abends enthält. So wird es einen „Grüne Energie“-Smoothie (Spinat, Apfel, Ingwer und Honig) geben, anschließend mit Blick auf die enge Verbundenheit des Politikers mit dem Nachbarland Dänemark eine ganz eigene Interpretation des Smørrebrød, also eines reichhaltig belegten Brotes. In diesem Fall finden sich darauf Grüner Spargel, Fenchel, Melone, Erdbeere, Kerbel, Tomate, Ei, Lauch und Grönlandgarnele. Hauptgericht ist passend zur Saison Walbecker Spargel mit Bresaola, Parmesan, Pinienkernen, Nusskartoffeln und Salbeibutter. (Für den vegetarischen Gast ohne den Rinderschinken.) Der Clou ist das Dessert – optisch ein gesunder grüner Apfel, tatsächlich aber eine kreative Süßspeise.