Rittergut, Hausboot, Loft So außergewöhnlich wohnt Düsseldorf

Das gilt auch für die großen Umbauten: Das ehemalige Gesindehaus (einst ohne Fenster und mit Wellblechdach) und das Gebäude am Kopf der Reithalle (ursprünglich mit Sandboden und morschen Balken) wurden restauriert, die Remise aufgestockt, das Haupthaus angebaut und das gesamte Ensemble in sechs Wohnungen verwandelt, die teils vermietet sind. Doch das Landleben am Rand der Großstadt wäre nicht komplett ohne den großen Gemüsegarten, in dem wächst, was schmeckt: Artischocken, Spargel, Feigen, Erdbeeren. Vorbei an drei Teichen führt der Weg zu einer Koppel (mit eigenen und Gastpferden) und schließlich zu einem Reitplatz. Nach diesem Rundgang mit einem letzten Blick in den Innenhof, in dem früher Hochzeitskutschen parkten, wird klar: Der Vierkanthof wurde bestens wiederbelebt – mit Mut zur Veränderung und Respekt vor der Vergangenheit.