Rita Ora im Düsseldorfer Rathaus : Rita Ora macht Überraschungsbesuch im Rathaus

Im Jan-Wellem-Saal trugen sich Rita Ora und Taika Waititi ins Goldene Buch der Landeshauptstadt ein. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf//Melanie Zanin

Düsseldorf Die MTV Europe Music Awards werden heute Abend in Düsseldorf verliehen. Rita Ora und ihr Mann Taika Waititi moderieren die Show. Gestern haben sie den Oberbürgermeister im Rathaus besucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelina Burch

Mit den MTV Europe Music Awards (EMA) findet am Sonntagabend eines der weltweit wichtigsten Musikevents in Düsseldorf statt. Es ist das sechste Mal, dass die Musikveranstaltung nach Deutschland kommt, das letzte Mal vor zehn Jahren. Die Show moderieren die britische Sängerin Rita Ora, die als Singer-Songwriterin selbst auf über zehn Milliarden weltweite Streams kommt, und ihr Mann, der neuseeländische Filmregisseur und Comedian Taika Waititi. Bevor die beiden am Sonntagabend auf der Bühne stehen, haben sie Oberbürgermeister Stephan Keller am Samstag im Düsseldorfer Rathaus einen Besuch abgestattet. Er empfang die beiden an der Blauen Tür des historischen Rathauses.

Im Jan-Wellem-Saal haben sie sich ins Goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen. Der Besuch der beiden war streng geheim. Über Keller sagte Rita Ora, „Düsseldorf hat wirklich einen coolen Oberbürgermeister“. Auch die Stadt hat den beiden gut gefallen: „Wir haben einen kleinen Abendspaziergang durch die Altstadt gemacht, das war sehr schön“, so Taika Waititi. Sie bedankten sich mit ihrer Unterschrift auch bei Düsseldorf: „Thank you for having us, Düsseldorf“ (Danke Düsseldorf, dass wir hier sein dürfen). Rita Ora war bereits 2018 zu Gast in Düsseldorf. Damals trat sie in der Finalshow von „Germany's next Topmodel“ auf, die ebenfalls aus dem Dome übertragen wurde, auf.

Lesen Sie auch Show am 13. November : Was Sie zu den MTV EMA in Düsseldorf wissen müssen