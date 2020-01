Messe Boot startet bald : Riesenyachten kreuzen in Düsseldorf

Bei strahlendem Winterwetter erreicht am 6. Januar ein Ponton mit sechs Großyachten, die vom 18. bis 26. Januar auf der boot Düsseldorf zu sehen sind, die Anlegestelle an der Messe. 24 Stunden hatte die Fahrt vom Rotterdamer Hafen bis in die rheinische Metropole gedauert. Mit an Bord waren die beiden größten Yachten der boot 2020: Die zierliche Azimut S10 ist mit 28,72 m zwar 6 Zentimeter länger als die Sanlorenzo SL 96A aber mit 75 Tonnen deutlich leichter als ihre italienische Landsmännin, die 105 Tonnen auf die Waage bringt. Tieflader transportierten die schnittigen Schönheiten in die Halle 6, ihre temporäre Heimat auf der boot 2020. Foto: Messe Düsseldorf/C.Tillmann

Düsseldorf Am 18. Januar beginnt die Weltleitmesse Boot, die Wassersportfreunde nicht nur aus Düsseldorf begeistert. Jetzt sind über den Rhein einige der edelsten Yachten angekommen, die es in den Messe-Hallen zu bestaunen geben wird.

Am Rotterdamer Hafen war ein Ponton mit sechs Großyachten am Sonntag gestartet, rund 24 Stunden später am Montagmorgen kam die wertvolle Fracht dann in Düsseldorf (an der Rotterdamer Straße!) an. Die sechs Yachten der gehobenen Preisklasse werden – zusammen mit zahlreichen anderen – vom 18. bis 26. Januar bei der Weltleitmesse Boot zu sehen sein, zu der wieder hunderttausende Besucher erwartet werden. Mit der Azimut S10 (28,72 Meter lang und 75 Tonnen schwer) und der Sanlorenzo SL 96A waren sogar die größten Yachten der Messe dabei – beide stammen aus Italien. Ein Boot nach dem anderen wurde nach der Ankunft vorsichtig von dem Ponton gehoben und dann per Tieflader in die nahe Halle 6 transportiert. Das klappte reibungslos. Einige Yachten waren auch bereits vor dem Jahreswechsel auf eigenem Kiel nach Düsseldorf gekommen.