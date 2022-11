Über den Dächern Düsseldorfs mit Oscar Bruch : Frühstück im Riesenrad – in 55 Meter Höhe

Düsseldorf Der Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch geht mit seinen Fahrgeschäften wieder in die Vollen – sein Riesenrad läuft, bald eröffnet auch seine Winterwelt. In luftiger Höhe gibt es Frühstück, Kaffeetafel und Vesper.

Der Schausteller Oscar Bruch wirkte erleichtert und frohen Mutes. „Ich finde es so toll, dass es wieder losgegangen ist. Ich bin richtig happy“, sagte er am Donnerstagvormittag über die längst zurückliegenden Corona-Lockdowns. Seit dem 21. Oktober fährt sein Riesenrad „Wheel of Vision“ wieder auf dem Burgplatz in der Altstadt.