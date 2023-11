Schulbau in Düsseldorf Ein Neubau für zwei Schulen

Das Gebäude ist so konzipiert, dass ein dreigeschossiger Flügel die Hauptschule beheimaten wird und ein zweigeschossiger Flügel die Förderschule. Darüber hinaus soll es eine gemeinsame Nutzung verschiedener Bereiche geben – so wird der Neubau auch eine Mensa, ein Selbstlernzentrum und eine Aula beherbergen. Zusätzlich finden ergänzend zur schulischen Nutzung auch vier Workshopräume des Zentrums für Berufsorientierung (ZBÜ) Platz in dem neuen Gebäude.