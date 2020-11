Schulen in Düsseldorf : Richtfest für die neue Sporthalle am Cecilien-Gymnasium

Niederkassel Der Rohbau der neuen Dreifachsporthalle für die Carl-Benz-Realschule und das Cecilien-Gymnasiums steht. Die Fertigstellung der Halle ist für Juni 2021 geplant. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 8,8 Millionen Euro.

„Es ist uns als Stadt, aber auch mir persönlich als neuer Oberbürgermeister wichtig, dass wir trotz Corona in die Zukunft und damit in die Bildung von Kindern investieren. Durch die moderne Sporthalle verbessern sich die Sportmöglichkeiten für zwei Schulen und den lokalen Vereinssport. Zudem sorgt die Photovoltaik-Anlage auf dem komplett begrünten Dach für eine nachhaltige und umweltschonende Energieversorgung“, erklärte Oberbürgermeister Stephan Keller beim Richtfest. Um der wachsenden Anzahl an Schülern gerecht zu werden, wird die Carl-Benz-Realschule um einen Zug ergänzt. Da auch das Cecilien-Gymnasium erweitert wurde, bestand die Notwendigkeit für die neue Sporthalle an dem Schulstandort.