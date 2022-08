Stadtsauberkeit : RhineCleanUp sammelt fast 130.000 Kippen

Die gesammelten Kippen der vergangenen Woche sind in die Säule gewandert. 130.000 wurden innerhalb von sieben Tagen gesammelt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Jede Kippe zählt. Die Organisation RheinCleanUp möchte durch Zigarettenstummel-Sammeln Düsseldorf sauberer machen, auf die Umweltverschmutzung hinweisen und diese verhindern.

Von Charlotte Weismann

Am Freitagmittag hat am Schadowplatz der Höhepunkt der Kippen-Woche stattgefunden. Die Umweltorganisation RhineCleanUp rief dazu auf, Zigarettenstummel vom 5. bis zum 12. August von den Düsseldorfer Straßen aufzuheben. Die Kippen wurden dann am Freitag zentral in einer anderthalb Meter hohen Kippensäule gesammelt. Schon am Mittag wurde die angestrebte 100.000-Marke erreicht.

Die Aktion wurde unterstützt durch das Umweltamt Düsseldorf und den Dienstleister Awista GmbH sowie durch das Logistik Unternehmen Contargo. Helfer der Deutschen Postcode Lotterie sammelten auf dem Schadowplatz tatkräftig die Zigarettenüberbleibsel mit Greifzangen und Müllbeuteln.

Zigarettenstummel seien laut der WHO das häufigste Abfallprodukt in der Natur und in den Städten. Schon eine einzige Kippe kann bis zu 40 Litern Grundwasser verseuchen. Die Umweltorganisation RhineCleanUp möchte gegen die durch Zigarettenstummel verursachte Umweltverschmutzung vorgehen und appelliert an Raucher. „Wir möchten ein Bewusstsein für Umwelt, Rhein und Umgebung erzeugen“, sagte Joachim Umbach, Initiator und Organisator von RhineCleanUp. Das „Konfetti des Ekels“ sei in der gesamten Stadt zu finden und präge deutlich das Stadtbild. „Die Verschmutzung mit Kippen ist ein Skandal. Die Unachtsamkeit und Verantwortungslosigkeit von offensichtlich vielen Mitbürgern ist kaum zu ertragen“, so Umbach. Die Kippen-Sammel-Aktion von RhineCleanUp sei keine nachhaltige Lösung, da rund 1,5 Millionen Zigarettenstummel täglich auf Düsseldorfs Straßen landen und nicht alle aufgesammelt werden können.