„RhineCleanUp“ in Düsseldorf „Wir verstehen uns nicht als reine Müllsammler“

Umbach Das Dramatischste war ein ausgesetzter Hundewelpe in einem Körbchen. Den hat eine Gruppe in Süddeutschland gefunden und ihn ins Tierheim gebracht. Mittlerweile hat er ein neues Zuhause bei einer Familie gefunden. In Düsseldorf haben wir mal in der Nähe der Rheinkniebrücke eine goldene Uhr gefunden. Irgendwie haben Nachbarn davon erfahren und den Besitzer ausfindig gemacht. Ansonsten entdecken wir immer wieder Großgeräte wie Kühlschränke. Mal einen Safe, in dem leider nichts drin war. Einmal haben wir eine Schusswaffe gefunden, ein anderes Mal Ecstasy in einem Drogenversteck in Oberkassel. Beides haben wir natürlich der Polizei übergeben. Die Kölner Gruppen sind mittlerweile spezialisiert auf E-Roller, die sie aus dem Wasser ziehen. Das ist in Düsseldorf kein großes Thema.