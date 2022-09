Stadtsauberkeit : Am Samstag wird am Rhein Müll gesammelt

Düsseldorf Die Organisatoren freuen sich über viele Anmeldungen und hoffen auf weitere Teilnehmer. Diese können sich bei mehreren Gruppen anschließen.

Zudem birgt das Niedrigwasser neue Gefahren für Teilnehmer der Initiative, die sich zu weit an und in die Flüsse trauen. Am Uferbereich würden Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg wie Granaten oder auch Bomben freigelegt. Es sei Vorsicht geboten und Finder sollten sofort örtliche Behörden informieren. Ein weiteres Problem sei, dass die Fahrrinne weiter ans Ufer gerückt ist, weswegen die Fließgeschwindigkeit besonders hoch ist. Es empfehle sich deswegen, nicht ins Wasser zu gehen. Zudem komme es durch die erhöhten Wassertemperaturen vermehrt zu Fischkadavern, welche auch bei den örtlichen Behörden oder bei RCU gemeldet werden sollten.

Trotz dieser Erschwernisse hofft Umbach auf zahlreiche Teilnehmer am Samstag, 10. September. „Ich freue mich auf jedes Gesicht, was ich an unserem Aktionstag sehe“, sagt Joachim Umbach. Die Müllsammelaktion wird zentral vom Hyatt-Hotel am Medienhafen organisiert und dort werden auch die Sammelergebnisse zusammengetragen. Zusätzlich zu der Zentrale gibt es zwei weitere Ausgabestellen für Utensilien zur Müllsammlung. Eine liegt am Paradiesstrand, Zugang über die Bremer Straße, die zweite in Oberkassel auf der Höhe des Kaiser-Wilhelm-Rings 1 am Abgang zur Rheinwiese. Weitere offene Großgruppen versammeln sich entlang des Rheins. Auch dort werden Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe verteilt. Los geht es bei vielen Gruppen gegen 10 Uhr. Die Aktion endet zwischen 12 und 13 Uhr. Diese sind auch alle auf der Webseite von RhineCleanUp zu finden, jeweils mit den genauen Orten, Uhrzeiten und Ansprechpartnern. Bislang haben sich an 15 Flüssen 500 Teams angemeldet.