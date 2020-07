Kostenpflichtiger Inhalt: Rheinufertunnel in Düsseldorf : Autofahrer bestreitet fünf Tempoverstöße in vier Wochen

Eine Einfahrt zum Rheinufertunnel. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Rekordverdächtig klingt die Quote eines Autofahrers beim Durchfahren des Rheinufertunnels in Düsseldorf: Fünf Mal in vier Wochen war seine Mercedes-Limousine Ende 2018 mit teils deutlich überhöhtem Tempo in der Tunnelröhre gemessen worden.