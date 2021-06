Rheinuferpromenade in Düsseldorf : Helfen die neuen Regeln für E-Scooter?

Düsseldorf Gegen kreuz und quer abgestellte E-Scooter an der Rheinuferpromenade, die Wege versperren und auch ein Verletzungsrisiko darstellen, will die Stadt Düsseldorf mit einem neuen Konzept vorgehen. Wir haben uns die Situation am Samstag angeschaut.