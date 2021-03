Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Streit um Waldrodung am Flughafen, Schnelltests und ein neues Opernhaus

Düsseldorf Düsseldorfs Version des Hambacher Forsts ist winzig und ein bisschen abgeranzt. Aber Bäume sind nun mal Bäume, und wenn die Landeshauptstadt Klimahauptstadt werden will, kann sie die eigentlich nicht einfach fällen. Oder? Die Debatte im Podcast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rollen im politischen Streit um eine mögliche Erweiterung der Airport City (und damit um die Rodung eines kleines Waldstücks mit 120 Bäumen) sind merkwürdig verteilt: Die FDP ist dagegen, die Grünen irgendwie so halb dafür. Immerhin gibt es einen Kompromissvorschlag. Wir waren vor Ort und haben festgestellt: Es gibt idyllischere Forste auf der Welt. Aber die Debatte um die mögliche Rodung zwischen Airport und Autobahn ist wahrscheinlich nur die erste von vielen. Kann Düsseldorf es sich im Klimanotstand leisten, auf Grünflächen zu verzichten?

Schnelltests sind nicht einfach zu kriegen - dabei sollte eigentlich jeder Düsseldorfer pro Woche einen kostenlos machen dürfen. An der Mitsubishi Electric Halle gibt es immerhin 1000 Termine pro Tag. Wenn man einen ergattert, erwartet einen unter Umständen eine weniger schöne Erfahrung, erzählt Lokalchefin Nicole Lange, die den Service getestet hat.

Und schließlich sprechen wir über die Pläne für ein neues Opernhaus. Das alte ist leider wirklich so marode, dass etwas geschehen muss - und wie nun beschlossen wurde, wird's nicht auf einen riskante Sanierung hinauslaufen, sondern auf einen Neubau. Aber wo?

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Audio&Podcasts Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://rheinpegel.podigee.io/feed/mp3 zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://rheinpegel.podigee.io/feed/mp3 hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Ländersache Hintergründe und Analysen zur Politik in NRW - die bekommen Sie immer freitags bei unseren Landespolitik-Korrespondenten Kirsten Bialdiga und Maximilian Plück. Hier gibt es mehr Infos.

Hintergründe und Analysen zur Politik in NRW - die bekommen Sie immer freitags bei unseren Landespolitik-Korrespondenten Kirsten Bialdiga und Maximilian Plück. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...