Rheinpegel steigt : Düsseldorf bereitet sich auf kleine Hochwasserlage vor

Foto: Wolfgang Harste 4 Bilder Düsseldorf bereitet sich auf erstes Hochwasser 2020 vor.

Düsseldorf Düsseldorf richtet sich auf das erste Rhein-Hochwasser des Jahres ein. Das Tor zum Alten Hafen wird am Donnerstag geschlossen. Der Pegel erreicht voraussichtlich am Freitag die Acht-Meter-Marke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Sonntag steigt der Pegel des Rheins kontinuierlich an. In der Nacht zu Freitag wird er laut Stadt mit knapp acht Metern voraussichtlich seinen Höhepunkt erreichen. Ab der mittlerweile erreichten Pegelhöhe von etwa sechs Metern werden durch den Stadtentwässerungsbetrieb erste Maßnahmen zum Schutz der Stadt eingeleitet.

Um zu verhindern, dass über die Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließt, werden am Mittwoch die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen. Bereits am Dienstag wurde der Wasserspiegel des Speeschen Grabens um etwa 60 Zentimeter gesenkt. Dies ist erforderlich um das Wasser der Düssel, das nun nicht mehr in den Rhein fließen kann, aufzufangen.

Ab etwa acht Meter Düsseldorfer Pegel wird am Unteren Werft im Bereich der Altstadt der Hochwasserschutz verstärkt. Da dieser Pegel am Freitag zu erwarten ist, wird das Tor am Alten Hafen - die Verbindung zwischen Altstadt und Unterem Werft - ab Donnerstagmorgen geschlossen. Da ein weiterer Anstieg des Pegels laut Stadt nicht zu erwarten ist, müssen die Gastronomen an den Kasematten ihr Mobiliär vorerst noch nicht wegräumen. Auch auf den Aufbau der Stromleitwand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke zum Schutz des Yachthafens wird noch verzichtet.

Ab einer Höhe von etwa 8,20 Meter Düsseldorfer Pegel wird das Untere Werft vom Rheinwasser überflutet. Der Parkplatz am Unteren Werft wird daher bereits ab einer Pegelhöhe von 7,50 Metern geschlossen und geräumt.

Über die aktuellen Pegelstände informieren kann man sich an der Pegeluhr an der Rheinuferpromenade oder über die Seite der Wasserschifffahrtsverwaltung. Die Pegeluhr lässt sich wie folgt ablesen: Der kleine Zeiger zeigt den Meterstand des Rheins an und der große Zeiger die Zentimeter.

(csr)