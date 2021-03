Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Rheinpegel live: #NoNotbremse, böser Blitzer und Bundestagswahlkandidaten

Düsseldorf Wir feiern die 150. Episode unseres Düsseldorf-Podcasts mit einem erlesenen virtuellen Publikum und sprechen über die Frage, ob Dienstag die Geschäfte in Düsseldorf noch aufhaben werden, warum man auf der Merowingerstraße jetzt 30 fahren sollte und wer in Düsseldorf zur Bundestagswahl antritt.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.