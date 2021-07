Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Inzidenzstufe 0, Saturn plötzlich zu & Streit beim Malkasten

Düsseldorf Heute zu Gast: Düsseldorfs Lokalredaktions-Leiterin der Rheinischen Post Nicole Lange. Wir sprechen darüber, warum die Inzidenzstufe 0 bei uns noch nicht greift.

Und auch darüber, wann sie frühestens greifen würde und was das hieße. Außerdem hatte der Saturn im B8-Center am Montag auf einmal zu. Kunden und auch einige Mitarbeiter waren überrascht - die Mitarbeiter sind trotzdem weiter vor Ort. Und es gibt Streit um Anbauten im Malkastenpark. Die alten Gebäude sollen abgerissen werden, einige Vereinsmitglieder des Künstlervereins Malkasten wollen sie lieber sanieren.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.