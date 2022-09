Der Rhein in der Landeshauptstadt : Pegel in Düsseldorf steigt - so sind die Aussichten

Pegel in Düsseldorf steigt - so sind die Aussichten

Mitte August hatte der Rhein in Düsseldorf seinen bisherigen Tiefststand in diesem Jahr erreicht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nachdem es monatelang kaum geregnet hatte, fielen die Pegelstände im Rhein immer weiter. In Düsseldorf wurde der Negativrekord nur um wenige Zentimeter verfehlt. Derzeit erholen sich die Pegel. Wie die Aussichten sind.

Die Negativrekordmarke hat der Rheinpegel in Düsseldorf bisher in diesem Jahr nur knapp verfehlt. Auf 23 Zentimeter war das Maß am 23. Oktober 2018 gefallen. In diesem Jahr wurde der bislang niedrigste Wert mit 28 Zentimetern Mitte August erreicht. Seitdem sorgen Regenfälle - besonders auch am Oberlauf des Flusses - für einen stetigen Anstieg des Rheins.

Niedrige Flusspegel bedeuten nicht nur Probleme für die Schifffahrt und die Tierwelt. Letztere zieht sich von den Uferbereichen in die Fahrrinne zurück, kommt dort in Kontakt mit den Schiffen, was Stress auslöst. Für Spaziergänger am Fluss kann es sogar gefährlich werden: Bis Ende August waren in Düsseldorf in neun Fällen Kampfmittel aufgetaucht, darunter Brandbomben, Panzerminen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.