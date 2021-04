Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Düsseldorfer Muslim steht auf gegen Terror - Hassan Geuad und 12thMemoRise

Düsseldorf Der Düsseldorfer Hassan Geuad ist Muslim – und gegen islamistischen Terror. Eigentlich keine ungewöhnliche Kombination. Aber als er vor ein paar Jahren begann, für diese Haltung öffentlich zu werben, wäre sein Leben fast daran zerbrochen.

Man stelle sich vor, Corona sei vorbei. Endlich wieder shoppen in der Schadowstraße. Da werden auf einmal zwei Männer in orangefarbenen Overalls durch die Menge geschubst – von schwarzgekleideten Kämpfern. Schließlich zwingen die Kämpfer die Gefangenen auf die Knie und richten sie vor aller Augen hin – den einen mit einem Schuss in den Hinterkopf, den anderen mit einem Krummsäbel.

So geschehen in Essen, 2014. Natürlich nicht wirklich. Sondern als Inszenierung, die Angst, Schrecken und die Polizei auf den Plan rief. Es war eine Aktion von 12th Memorise, einer Gruppe junger Menschen um Hassan Geuad und seinen Bruder.

12thMemoRise, darin steckt das Wort Memories – Erinnerungen, Bilder. Und Rise – auflehnen. Die Botschaft ist: Lehne dich auf gegen die Bilder, die Terroristen wie der IS in den Köpfen erzeugen, mit denen sie unsere Vorstellung vom Islam prägen. Die Zahl 12 steht für Interreligiosität: 12 Stämme im Judentum, 12 Apostel im Christentum, 12 Imame im Islam. Denn in der Gruppe waren auch Nicht-Muslime engagiert. Und, wie Hassan in seinem gerade erschienenen Buch pointiert bemerkt, der Name 12thMemoRise hat genau 12 Zeichen. Sein Buch heißt "Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken – warum ein Muslim für Vielfalt, Toleranz und Freiheit kämpft" (Westend-Verlag).

Hassan, geboren in Bagdad, aufgewachsen in Ostwestfalen, war zur Zeit der krassen Aktion in Essen Mitte 20 und studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaft in Düsseldorf. Mit 12thMemoRise traf er sich meistens im Medienhafen. Dort haben wir uns zum Spaziergang getroffen. Im Podcast erzählt Geuad, wie er zum Aktivisten wurde und wie sein Leben fast daran zerbrochen wäre - aber auch, warum er weitermachen will.

