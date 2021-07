Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Das Hochwasser in Düsseldorf - Das Aufräumen ist gestartet

Düsseldorf Die Ostparksiedlung in Gerresheim ist überschwemmt, auch im Düsseldorfer Süden war die Lage teilweise dramatisch, besonders dort, wo etwa der Brückerbach und die Itter über die Ufer trat. Keller und Straßen sind voller Wasser gelaufen. Im Rheinpegel schildern Anwohner und RP-Reporter von ihren Eindrücken.

Marlen Keß und Verena Kensbock berichten aus Düsseldorf, außerdem hören wir zwei betroffene Düsseldorfer. Im ganzen Stadtgebiet sind Einsatzkräfte weiter im Einsatz, jetzt starten die großen Aufräumaktionen. Mehr zu der Großaktion der Awista könnt Ihr hier erfahren. Was über das Hochwasser-Risiko im Ostparkviertel bekannt war, Kostenpflichtiger Inhalt lest Ihr hier.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

